Nye smede fra EUC Lillebælt

Middelfart: EUC Lillebælt har netop holdt svendeprøve for et hold smede. Her bestod følgende (Fra venstre mod højre):

Klejnsmed Jesper Madsen, Fredericia - POM Industries A/S, Middelfart. Rustfast smed Jannik Vemmelund Graversen, Fredericia - SIBOLA A/S, Vejle. Klejnsmed Mads Bilde, Middelfart - L. Østergaards Maskinfabrik A/S, Fredericia. Klejnsmed med EUX, Thomas Løbner Jeppesen, Middelfart - GMV A/S, Bredsten. Klejnsmed Hans Christian Bjerre, Børkop - H.C. Smede ApS, Børkop. Klejnsmed Malte Volkmann Christiansen, Middelfart - POM Industries A/S, Middelfart. Klejnsmed med EUX, Laura Guldborg Olesen, Fredericia - Kemp & Lauritzen A/S, Fredericia. Klejnsmed Nikolaj Skovmand, Middelfart - Oestergaard A/S, Nørre Aaby.