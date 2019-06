Nye rock-millioner på vej til MG & BK

Årets koncert var en økonomisk succes allerede inden den første akkord blev slået an, og dermed er Rock Under Broen for alvor tilbage ved fordums styrke. To millioner kroner er på vej til fodboldklubben MG & BK, der anslåes at have hentet mindst 25 millioner kroner siden begyndelsen for 30 år siden. Største bekymring for den rutinerede bestyrelse handler om, hvem der skal overtage ledelsen, når den tid kommer.

- Det er vist ikke alle foreninger på vores størrelse, der kan have to ansatte til at klare dagligdagen, siger Claus Hansen.

Penge, der betyder, at klubben i dag har to kunstgræsbaner, et klubhus med alle tænkelige faciliteter og i øvrigt to lønnede medarbejdere.

Claus Hansen anslår, at klubben gennem årene har kunnet sætte mindst 25 millioner kroner på kontoen med venlig hilsen fra den store fest under Den ny Lillebæltsbro.

Men Rock Under Broen betyder, at MG & BK ikke er nogen normal fodboldklub.

Et svimlende beløb for en normal fodboldklub.

Med udsolgt af billetter, 20.000 mennesker på pladsen og en forudbestilling af drikkevarer for en halv million kroner turde MG & BK-formand Claus Hansen godt lægge hovedet på blokken og tro på et kontant overskud på to millioner kroner til klubkassen, når alt er gjort op.

Middelfart: Succesen var sikker allerede lang tid før, Minds of 99 gik på scenen som de første ved årets Rock Under Broen.

Kan ikke drifte på kontingenter

Men selv om det i år var 31. gang, der blev holdt Rock Under Broen, så er overskuddet ikke nogen selvfølge. For fire år siden gik rockfesten konkurs. Det skete i en periode, hvor nogle af de mest rutinerede kræfter havde sluppet ansvaret. - Vi troede, at det var forsvarligt at give slip. Men det viste sig, at det var det ikke. Vi havde et setup, der virkede, og det var meget mærkeligt, at alt pludselig skulle laves om, siger Claus Hansen.

Sammen med rockformand Bent Frandsen, musikbooker Peter Zederkof og bestyrelsesmedlem Vagn Ove Hansen vendte han tilbage for at genrejse arrangementet. - Vi kom med en blanding af knowhow og netværk. Vi ringede rundt til leverandørerne og sagde som det var, at vi ikke kunne betale noget på forhånd, for vi havde ingen penge. De valgte at tro på os, og det første år lavede vi små 200.000 kroner i overskud på 6.200 betalende gæster, fortæller Claus Hansen.

Sidste år var festivalen økonomis helt på fode igen med 16.000 gæster.

Og i år er succes altså endnu større. - Og vi gør det i konkurrence med en Phil Collins-koncert og Nortside-festival samme dag. Det er ret vildt. Derfor tør jeg også godt sige, at nu har vi ramt niveauet igen, siger han.

Og Claus Hansen lægger ikke skjul på, at der er brug for pengene. - Det er stort set ikke muligt at drive en større forening i dag på kontingenter og kommunale tilskud alene. Der skal noget andet til, og der kan vi som forening bare tilbyde en vare, der er lidt bedre, siger han.