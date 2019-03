Nye ejere fundet til efterskolen i Båring: Men de ved det ikke endnu

Merkur Andelskasse, der er den største kreditor i konkursboet efter Den Rytmiske Efterskole i Båring, har på et bestyrelsesmøde besluttet, hvem der får lov at købe skolen. Dog har ingen af de interesserede parter endnu fået besked.

Båring: Merkur Andelskasse har truffet en afgørelse om, hvem der skal have lov at købe den nedlagte efterskole i Båring.

Men det er omtrent det eneste, Fyens Stiftstidende kan berette af nyt.

Onsdag aften satte Merkur Andelskasse sig til et bestyrelsesmøde, hvor der blandt andet skulle besluttes, hvem der skulle have lov at købe den konkursramte efterskole.

Torsdag eftermiddag oplyser Merkur Andelskasse, at der er truffet en beslutning, men at man ikke ønsker at oplyse, hvem der får lov at købe skolen, da der ikke er lavet en endelig købsaftale.

Desuden oplyser Merkur Andelskasse, at den nye ejer selv skal have lov at fortælle om sit køb, hvis denne overhovedet ønsker det.