Nye ejere: Ejby-tandlæger åbner for flere klienter

Ejby: Der kommer nye øjne på tænderne i Ejby i midten af næste måned. Tandlæge Edward Buss trækker stikket fra klinikken og går på pension. Eller det vil sige, at han fremover vil arbejde to-tre dage om ugen i specialtandplejen i Odense Kommune, men det betyder alligevel, at han ikke mere er at finde i den klinik, hvor han første gang satte sine ben i 1990.

Heldigvis står der nye kræfter klar til at overtage. Thomas og Mie Lehm fra Tandlægerne ved Nytorv i Middelfart overtager klinikken og tilfører nye kræfter. Fremover vil der være tre-fire tandklinikassistenter tilknyttet i hverdagene, og Thomas Lehm selv vil komme og lave fyldninger og implantater.

Klinikken tilbyder også almindelige undersøgelser, og der vil være mulighed for at få tider frem til klokken 18.