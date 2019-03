Nye boliger på rådhus-grund: De første kan flytte ind før jul

Og spørger man Boligforeningen Lillebælt, der opfører boligerne, er der god grund til optimisme, for de første boliger kommer til at stå klar tre måneder tidligere end først antaget.

Ejby: Himlen var grå og skyerne hang lavt, men til gengæld var humøret højt, da der torsdag eftermiddag blev holdt rejsegilde for byggeprojektet, der er ved at forvandle den tidligere rådhusgrund i Ejby til 42 lejeboliger i varierende størrelse.

En stærk akse

Med til rejsegildet var også borgmester Johannes Lundsfryd (S), og han noterer sig, at Ejby er under forvandling.

- Det er en virkelig stærk akse, der er ved at blive dannet ned gennem byen. Først er der skolen, som renoveres for 30 millioner kroner, så er der byggeriet her, så kommer man ned i byparken, og senere skal vi have renoveret pladsen foran stationen, sagde borgmesteren.

Midt i optimismen ligger dog også melankolien i, at det eneste, der er tilbage af byens tidligere rådhus nu er navnet "Rådhusstræde".

- Jeg anerkender symbolværdien i, at rådhuset nu er væk. Men der var måske 100 arbejdspladser i bygningen. Det var mennesker, der mødte på arbejde om morgenen og kørte hjem om eftermiddagen. Nu kommer der mere end 100 mennesker, som bor i byen, som handler i butikkerne og som skaber liv, sagde Johannes Lundsfryd.

Boligformand Alex Gren bor i Ejby og sad i kommunalbestyrelsen i den gamle Ejby Kommune.

- Det påvirkede mig meget, da vi rev rådhusbygningen ned. Men i dag er jeg glad, for det her bliver rigtigt godt. Det ligger et fantastisk sted, og det bliver godt for byen, når først de grønne områder er etableret, sagde han.