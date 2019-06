Nye billige lejeboliger bliver revet væk i Skrillinge

Skrillinge: Små, billige lejeboliger er i høj kurs. Således er alle de et- og to-værelses lejligheder, Boligforeningen Lillebælt netop har opført i Skrillinge, allerede lejet ud.

I alt har boligforeningen opført 48 nye lejeboliger af variende størrelse. 10 af boligerne er etværelses på 40 kvadratmeter til under 3.200 kroner i månedlig husleje. Og dem har Middelfart Kommune allerede lejet ud via kommunens Job- og vækstcenter samt Handicap og psykiatri afdelingen. Det kan kommunen via almenlejeloven, der giver kommunen ret til at anmode om 25 procent af boligerne.

- Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde boliger med en lav husleje til vores borgere. I Middelfart er der ikke mange af dem, så de 10 boliger løste en konkrete opgave for os og endnu mere relevant, har boligerne givet de berørte borgere tag over hoved i permanente og gode boliger til en lav husleje, siger Jeanette Johansen, teamleder Job- og Vækstcenterets Integrations- og kontanthjælpsafsnit, i en pressemeddelelse.