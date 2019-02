Nybolig-folk skifter til konkurrenten: Ole Juhl bliver EDC-mand

Middelfart: 25-årige Kristoffer Gjettermann havde fredag første arbejdsdag som daglig leder for EDC i Middelfart. En titel han deler med Natasja Nielsen.

Og den unge ejendomsmægler, der ved siden af jobbet spiller fodbold på 2. divisionsholdet i MG & BK, har som det første lavet en transfer af de mere spektakulære. For med sig fra Nybolig tager han Ole Juhl, der efter en menneskealder som Nybolig-mægler aflyser sin pension og stiller op til kamp for EDC.

Et jobskifte der - for nu at blive i fodboldtermer - kan sammenlignes med at gå fra Barcelona til Real Madrid.

- Der er nu ikke nogen, der har buh'et af mig endnu. Jeg ville gerne have fortsat hos Nybolig på nedsat tid, men det ønskede de ikke. Jeg troede på et tidspunkt, at jeg glædede mig til at blive pensioneret, men jeg fandt ud af, at der er mange gode handler i mig endnu, siger Ole Juhl.