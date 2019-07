Ny turistchef et gået undercover

Trine Lai bød sig til som bartender på Guldkronen for at komme i snak med byens borgere og ikke mindst turisterne. Det lykkedes fra første færd. Foto: Jan Bonde

Turistchef Trine Lai har smøget ærmerne op og meldt sig under fanerne hos flere af turistattraktionerne i kommunen. Målet er det umiddelbare møde med kunderne for at få deres opfattelse af Middelfart Kommune råt for usødet. Første stop var bartjans hos Restaurant Guldkronen lørdag formiddag.

Nordvestfyn: Musikken er country men stemningen ren kystby på Torvet i Middelfart lørdag formiddag. Solen skinner, og de første glade kunder har slået sig ned langs bordene udenfor Restaurant Guldkronen som så mange gange tidligere. Men bag baren ved udeserveringen, står et nyt ansigt. Middelfarts nye turistchef Trine Lai har nemlig meldt sig som praktikant for nogle timer og er nu - iført Guldkronen-t-shirt og stort smil - klar til at betjene kunderne. - Kom hen til mig, siger hun til den første, tøvende kunde, der næsten ikke kan beslutte sig for, hvem af de mange bag baren, han skal stille sig i kø hos. Og det er netop mødet med kunderne, der interesserer turistchefen. - Jeg har brug for at få "uden filter"-oplevelse og at møde kunderne på samme måde, som vores medlemmer møder dem. Jeg har faktisk siddet her foran Guldkronen et par gange for at snuse stemningen til mig, og det var dér, jeg fik idéen til at komme om bag baren. Det er det rigtige sted at få den snak med kunderne. Og det skal være nu, hvor ingen rigtigt kender mig, siger Trine Lai.

Antal overnatninger på Fyn 2018 1 Middelfart 537.8712 Odense 514.750



3 Langeland 506.916



4 Svendborg 496.857



5 Nordfyns 477.111



6 Nyborg 335.004



7 Faaborg-Midtfyn 320.289



8 Assens 243.433



9 Kerteminde 232.962



10 Ærø 170.333



Kilde: Dansk Erhverv

Troede hun søgte job Så ukendt er turistchefen, at da hun henvendte sig til Guldkronen-ejer Henrik Rasmussen, troede han, at hun søgte job - sådan for alvor. - Det gjorde jeg jo sådan set også. Bare ikke i så lang tid. Men hvor er det fedt, at han er med på den, siger Trine Lai. Og med på idéen om at give turistchefen et helt umiddelbart møde med turisterne er der også andre, der er. Søndag var hun således til Hindsgavl Festival for at give en guidet tur til nogle af festival-deltagerne. Trine Lai har en fortid som medarbejder på slottet. Senere igen har hun planlagt at stå bag disken hos kaffebaren Stationen. - Jeg skal ud og opleve alt det, jeg ikke kan læse mig til bag en computerskærm. Der er masser af drift i min stilling, og det kunne jeg sagtens få 37 timer til at gå med. Men det må vente lige nu, for de indtryk, jeg kan hente i virkeligheden, er vigtige for det videre arbejde, siger hun.

Rundt i kommunen Trine Lai har også besøgt lokationer rundt om i kommunen - dog uden at gå i arbejdstøjet hvert sted. - Senest var jeg en tur forbi Brenderuphus. Jeg har også været i Båring hos Erik Møllers Fiskehus, og det var her, vi fik talt os ind på idéen om at sejle turister fra Middelfart til Båring Badehotel, siger hun. - Det gode ved de ture, jeg tager er, at jeg også får øje på alle de steder, jeg ikke vidste, eksisterede. Og lige nu betyder det ikke så meget, om det er medlemmer af turistforeningen eller ej. Det kan de jo blive senere. Det vigtigste er at få et blik for, hvad der foregår, siger Trine Lai. Hun har fanget strømningerne i Middelfart en lørdag formiddag. De begynder i øst og slutter i vest - på Torvet ved Guldkronen, hvor turistchefen hurtigt lærte, hvordan en fadøl skal skumme korrekt.

