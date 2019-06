Ny stafet: Kongebroløbet vil have fat i virksomhederne

Det traditionsrige motionsløb ændres til et stafetløb for alle, der kan samle et hold på fire personer, som hver løber fem kilometer. Tiltaget skal revitalisere Kongebroløbet og imødekomme et længe næret ønske fra kommunens virksomheder om en event, der kan samle personalegrupper til aktivitet udenfor arbejdstiden.

29. august bliver der start og mål på Middelfart Stadion til et løb, der er omdøbt til "Kongebroløbet - den store stafet". Formålet er dels at revitalisere motionsløbet, der har kæmpet med dalende antal deltagere gennem flere år, dels at skabe et længe efterspurgt event for ikke mindst kommunens mange virksomheder, som giver medarbejderne mulighed for at være aktive sammen udenfor arbejdstiden.

Det lyder som et koncept, der er set før. DHL-stafetten er blevet et landsdækkende fænomen med netop de konditioner.

Løbes tordag 29. august klokken 17.30 med start og mål på Middelfart Stadion.Man tilmelder sig i hold på fire og kan vælge at løbe hver fem kilometer.En gå-rute på seks eller ni kilometer kan også vælges - så går hele holdet samtidig.Pris: 875kr for fire deltagere inklusiv mad og en vand, øl eller et glas vin og mulighed for bordreservation i et af teltene.Når du tilmelder dig, kan du vælge mellem mad fra Kitzchen, Fjelstedskovkro og Slagteren på Odensevej.Tilmelding via https://www.sportstiming.dk/event/6447 Ruterne:Løb: Ruten er 5 km. Starter på stadion og går ned gennem Kongebroskoven ind til byen, hvor deltagerne løber gennem kvarteret ved Gammel Havn og videre ad den flotte sti langs med vandet til Kongebrogården. Herfra snor ruten sig rundt gennem skoven og tilbage til Stadion og det sidste stykke gennem kvarteret ved Julievej. En afvekslende og meget smuk rute, der forbinder skov og by med stien langs med Lillebælt.Walk: Ruten er 6 eller 9 km. Deltagerne skal først beslutte sig ude på ruten, hvor langt de ønsker at gå. Holdene starter sammen og går turen sammen. Ruten går ud i dyrehaven og kommer retur langs vandet tilbage til stadion.

Brobygning Middelfart er med

- Kongebroløbet er et smukt løb, hvor alle kan være med - og det viser Middelfart fra sin bedste side Derfor er vi i år - via arbejdet med Brobygning Middelfart - gået sammen med Middelfart Firma og Familieidræt om at udvikle løbet, så endnu flere får øjnene op for det. Blandt andet de mange virksomheder, der ligger i kommunen, som forhåbentlig har lyst til at tage deres medarbejdere med til en hyggelig aften, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen, der også er formand for Brobygning Middelfart.

Det var netop en række virksomhedsledere i kommunen, der var med til at pege på mulighederne i løbet.

- Vi er flere arbejdspladser i området, som bruger forskellige løb som anledning til at samle vores medarbejdere og være sammen på en anden måde, end vi er til hverdag, fortæller Kim Svaneborg Pedersen, der er direktør i virksomheden Pettinaroli og formand for Middelfart Erhvervsråd og fortsætter:

- Men hvorfor køre langt efter det, når vi har så gode rammer i baghaven? Med nyfortolkningen af Kongebroløbet får vi mulighed for at være sammen - og samtidig vise de medarbejdere, der pendler til byen, hvad Middelfart også er. Jeg håber og tror på, at vi den 29. august får en dejlig sensommeraften på stadion, siger han.