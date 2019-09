Ny rykker det - i alle retninger

Et hav af idéer skal nu omsættes til konkret, konstruktiv journalistik. Idéerne peger i mange retninger. Men eleverne på Middelfart Gymnasium er ved at erfare, at journalistik kræver et grundigt forarbejde, og at man skal banke på, ringe op, stille spørgsmål og måske gentage hele proceduren flere gange, før man har de informationer, man skal bruge for at kunne skrive en artikel.

Middelfart: Hvad er journalistik egentlig for en størrelse, når man selv skal kaste sig over det? Skal man ikke bare skrive et eller andet? Fire 2. g-klasser på Middelfart Gymnasium er i disse uger ved at erfare på egen krop, hvad der skal til at for at lave et stykke journalistik. Alle er de med i Fyens Stiftstidendes projekt med navnet "RYK". Under de to emner "klima" og "unge i byrummet" skal de finde sager, som de gerne vil beskrive, ændre på, gøre bedre.

Det er dansktimerne, der inddrages til formålet, og her har lærerne gennemgået med eleverne, hvad journalistik i grove træk består af.

Fyens Stiftstidende stiller en journalist til rådighed, som flere gange i løbet af de sidste uger har lyttet til elevernes idéer, og som har guidet dem i en retning, så idéerne kan koges ned til noget, der kan komme med i avisen.

Og de mange idéer spænder vidt: Kan man motivere rygere til at smide deres skodder ud i stedet for at smide dem rundt omkring i byen? Kan man peppe en genbrugsbutik op, så den er indbydende at gå ind i? Kan man blive klogere på affald ved at køre en tur med byens skraldemænd en tidlig morgen? Kan man finde et sted til byens unge, hvor de kan være sammen uden nødvendigvis at skulle gå i byen og drikke sig fulde? Og kan man finde en god måde at køre med hinanden i skole på, når nu hverken busser eller tog passer særlig godt ind i skoleskemaet?