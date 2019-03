Ny podcastserie med Viktor og Victor: - Jeg er saftsumene træt af, at BR er lukket

Og så giver de dig et overblik over ugen, der gik i Middelfart. Samt ugen, der kommer.

- Hold nu op, hvor har jeg plaget...

Viktor Lindegaard og Victor Kronborg Tørnæs er ikke blege for at udlevere lidt af dem selv, venner og ikke mindst familie.

Også byens butiksliv bliver kommenteret. I denne uge er det blandt andet den lukkede BR-butik, der bliver udgangspunkt for en snak eller to.

- Det er godt nok ærgerligt. Jeg er saftsumene træt af, at BR er lukket. Men jeg har godt nok heller ikke brugt penge der i mange år. Hold nu op, hvor har jeg godt nok plaget om mange ting derinde, lyder det ærligt fra Viktor Lindegaard.

- Jeg havde lidt mere gevinst med at få min far derind i og med, at jeg var den førstefødte, og han (min far, red.) skulle lære at sige nej, supplerer Victor Kronborg Tørnæs.

Hvorefter makkerparret forsøger at hjælpe en lokal, 80-årig violinspiller med at finde ligesindede, anmelder årets ungdomsmusical med en blindtarm i hovedrollen og meget mere.

