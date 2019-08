Ny mand i bestyrelsen for Middelfart Sparekasse

Middelfart: Efter flere års vækst har Middelfart Sparekasse nu nået en størrelse, der placerer sparekassen i gruppen af landets næststørste pengeinstitutter. Med "oprykningen" til gruppe 2 følger nye krav, herunder at bestyrelsen skal have en repræsentant med ledelseserfaring fra finanssektoren. For at leve op til det krav, valgte Middelfart Sparekasses repræsentantskab forleden 59-årige Flemming B. Nielsen til bestyrelsen.

Han har en fortid som blandt andet direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn. Han arbejder i dag som forretningschef i datacentralen BEC, ligesom han er formand for bestyrelsen i færøske Betri Bank.

- Jeg er både stolt over og glad for at få mulighed for at give mit bidrag til sparekassens fortsatte udvikling, siger Flemming B. Nielsen i en pressemeddelelse.

Arbejdsmæssigt har han siden 1990 fulgt udviklingen i de mindre pengeinstitutter fra nærmeste hold. Han ser også en god fremtid for dem.