Ny lokation i spil som samlingssted i Nørre Aaby

Lejligheden, der tidligere har fungeret som inspektørbolig ved Vestfynshallerne, er nu udset til at huse et nyt samlingssted i Nørre Aaby. Et borgermøde tirsdag eftermiddag skal sætte projektet igang. Lokaludvalget undrer sig.

"Alle i Nørre Aaby inviteres til stort fællesmøde for opstarten af et nyt fælles samlingssted i den gamle inspektørbolig ved Vestfynshallerne. Kom og vær med til at bestemme, hvilke aktiviteter der skal foregå og hvordan, det skal indrettes. På mødet fortæller vi om baggrunden og planerne for det nye samlingssted. Vi vil gerne høre fra jer, hvilke aktiviteter der er behov for, hvordan vi bedst organiserer dem og hvem, der vil være med. Samtidig skal vi snakke om, hvordan det nye sted skal indrettes og hvilke fysiske tiltag, I mener, vi sammen skal gå videre med. Det nye samlingssted er en del af et større initiativ for at skabe mere liv, fællesskab og udvikling i Nørre Aaby i fremtiden. Derfor håber vi meget, at du vil være med til at bidrage og komme med forslag og idéer til stedet."

Der har efterhånden været peget på flere mulige lokationer for det samlingssted eller kulturhus, som ikke mindst Nørre Aaby Lokaludvalg gennem flere år har arbejdet for at skabe.

Lokaludvalg undrer sig

Nørre Aaby Lokaludvalg har tidligere holdt borgermøder for at finde en lokation til et kulturhus. Senest blev der holdt møde på Eisbjerghus Efterskole i midten af marts. Her kom der ingen afklaring, men der blev talt om at skabe et midlertidigt sted for at realisere den halve million kroner, som Middelfart Kommune har fået bevilget til formålet - penge som dog skulle bruges inden sommeren 2019.

- Og derfor har vi i lokaludvalget også sagt god for, at de kan bruges til at sætte inspektørboligen i stand, for hallen mangler mødefaciliteter. Men jeg undrer mig, hvis det her betyder, at inspektørboligen skal være det blivende sted for et kulturhus. Vi afventer mødet på tirsdag med spænding, siger John Jørgensen, der er formand for Nørre Aaby Lokaludvalg.

Stabschef Martin Albertsen fra Middelfart Kommune siger således om planerne:

- Vi har søgt efter et sted i Nørre Aaby, der kunne finde bred opbakning, men det er ikke lykkedes at finde det. Stationsbygningen ville være bedst, men vi har endnu ikke fundet en køber. Så det er et spørgsmål om, at vision møder pragmatisme. Med inspektørboligen får vi et sted, der ligger tæt på hal og skole - og dermed en masse unge mennesker, som vi gerne vil have involveret i projektet. Og samtidig undgår vi at miste en halv million i støttekroner. Om det her sted skal være samlingssted i 10 år, er ikke sikkert. Men i en rum tid er det vores løsning, og mødet handler om, hvordan vi bedst kan bruge stedet, siger han.

Det er organisationen Naboskab, der står for mødet på tirsdag.