Ny idrætshal: Vesterdal Efterskole klar til at investere 10 millioner kroner

Vesterdal Efterskole klar til at investere i omegnen af 10 millioner kroner i ny idrætshal, hvis lokalplanen falder på plads.

Nørre Aaby: Hvis alt går, som forstander Peter Aagaard Johnsen drømmer om, så kan de 113 elever på Vesterdal Efterskole om bare halvandet år boltre sig i en ny idrætshal med et samlet halgulv svarende til fire badmintonbaner.

Som almen efterskole tilbyder skolen i dag eleverne idrætsundervisning i op til 9,5 timer om ugen. Den foregår i blandt andet Lillebæltshallerne og andre steder, hvor skolen lejer sig ind.

- Transporttiden går fra undervisningen, og det vil vi gerne undgå med den nye investering. Hallen vil samtidig betyde, at vi kan bruge vores nuværende lille gymnastiksal til dramasal, hallen kommer dermed mange elever til gode, forklarer Peter Aagaard Johnsen.

Skolen er i dialog med kommunen om en ny lokalplan.

- Det tager vel otte-ni måneder at få den godkendt, hvis der ikke opstår problemer undervejs. Selve byggeriet tager ikke så lang tid, så mon ikke vi kan være heldige at have hallen stående klar i efteråret 2020, siger Peter Aagaard Johnsen.

Han vurderer, at byggeriet løber op i omegnen af 10 millioner kroner.