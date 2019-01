Indvielsen finder sted søndag 27. januar kl. 10 -12 i hundeskoven Staurby Skov ved hvalpegården midt i skoven. Her taler blandt andet borgmester Johannes Lundsfryd Jensen.Der er etableret en handicapvenlig sti rundt i hundeskoven, så alle borgere kan bruge skoven. Skoven har en god længde og mange gemmesteder, der gør træning attraktivt for civile hundefører- og politihundeforeninger. I perioden fra 1. april til 30. september er hundeskoven derfor lukket på tirsdage fra kl. 16 til solnedgang på grund hundetræning i foreningsregi. Til gengæld bidrager foreningerne ved for eksempel at tjekke hegn, male bænke, passe hvalpegård og hundelegeplads. Her kan hundeskoven ved Ejby eller ved Middelfart Marina benyttes i stedet. Og i 2019 kommer der endnu en ny hundeskov ved Nørre Aaby. Midt i hundeskoven ligger et cirka 3000 år gammelt spor fra vores forfædre nemlig en stor bronzealderhøj, hvor en konge eller høvding måske ligger begravet.

Godt samarbejde

Borgmester Johannes Lundsfryd (S) glæder sig over den nye hundeskov:

- Hundeskoven er et stærkt eksempel på, hvordan samarbejde mellem kommune, foreninger og borgere kan give rigtig gode resultater. I dette tilfælde en god og gennemtænkt hundeskov, som allerede nu er til stor glæde for mange.

- Med hundeskovens beliggenhed lige mellem Strib og Middelfart, gør vi vores område endnu mere attraktivt.

Middelfart Kommune købte arealet i Staurby Skov i 2016 og har siden da været i dialog med forskellige borgergrupper og byrådet om, hvordan skoven skulle udformes og bruges.

En særlig nedsat arbejdsgruppe med både hundeejere, hundeforeninger og kommunen har efterfølgende drøftet og samarbejdet om, hvordan hundeskoven skulle designes.

En af deltagerne, Richard Olsen fra DcH Vestfyn, har været med siden begyndelsen.

- Jeg er super glad for, at vi nu er nået så langt, så vi kan tage hundeskoven i brug. Det har været et stort ønske fra vores side. Vi er også glade for, at kommunen lytter til os og giver os mulighed for for eksempel hundetræning i hundeskoven. Det tror jeg, er det første sted i Danmark, det er muligt.