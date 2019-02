Ny erhvervsforening for Nørre Aaby og omegn fik flyvende start

Han glæder sig ikke blot over den store interesse for foreningen. Han hæfter sig også ved de mange brancher, medlemsskaren breder sig over.

- De havde ikke mulighed for at møde op, men vil gerne meldes ind, så det er jo en helt fantastisk opbakning, vi har fået, siger den lokale initiativtager.

Bestyrelse på plads

Bestyrelsen kom til at bestå af to fra arbejdsgruppen, nemlig Thomas Rasmussen og tømrermester Martin Rasmussen, der blev henholdsvis formand og næstformand. Lajla Jakobsen fra Middelfart Vinduespolering blev kasserer, mens Janne Platz fra Galleri Platz kom i bestyrelsen med ansvar for foreningens kommende hjemmeside og sociale medier. René Holm Hansen, Viby Efterskole, fik tjansen som sekretær. Lars Pape, LP Byg, og Arne Mossin, Middelfart Vinduespolering, står parate som suppleanter. Revisortitlen gik til Bent Skov, BDO.

- Nu handler det om at få CVR-nummeret på plads og vores hjemmeside og Facebook-side op at stå. Og så vil vi i det første år koncentrere os om aktiviteter med fokus på medlemmerne, så vi bliver rystet sammen, og alle med det samme fornemmer, at det er godt at være blevet medlem af foreningen, siger Thomas Rasmussen.