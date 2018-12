Ny dato i januar: Regnskab udsætter generalforsamling i Middelfart Jazzfestival

Middelfart: Bestyrelsen i Middelfart Jazzfestival valgte at aflyse årets generalforsamling den 12. december i sidste øjeblik. Formand Flemming Hansen forklarer, at det skyldes et forsinket regnskab, der ikke nåede at blive klar til, at revisorerne havde ordentlig tid til at gennemgå det.

Han understreger, at forsinkelsen ikke gemmer på nogen dramatik eller uoverensstemmelser, og udsættelsen er sket efter aftale med revisorerne.

- Vores kasserer har haft ekstraordinært travlt på sit arbejde, samtidig har vi ventet på de sidste indbetalinger fra nogle annoncører i programmet. Men det viste sig, at de ikke havde modtaget en faktura, og så kunne de selvfølgelig ikke betale. Men det er der rettet op på nu, siger Flemming Hansen og oplyser, at en ny dato for generalforsamlingen bliver enten den 29. eller 30. januar i Naturcenter Hindsgavl.