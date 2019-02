Ny butik popper op i Middelfart: Venindepar vil sælge brugt børnetøj og lave events for børn

Planen er, venindeparret tager 15 procent i kommission for at sælge kundernes tøj videre.

- Det er meningen, at man kan komme og leje en reol eller et par hylder, som man så kan fylde med det børnetøj, man ikke længere har brug for. Så står vi for at sælge tøjet, forklarer Kathja Kingo.

Liset Skov er uddannet pædagog og Kathja Kingo er skolelærer, og ingen af dem har prøvet at drive en butik. Men hvad de to ikke har i erfaring, mener de at have i gåpåmod, gode ideer og handlekraft.

Liset Skov og Kathja Kingo drømmer om, at der i butikkens baglokale bliver plads til events som børneyoga, børnerytmik, fingermaling og meget mere. Genbrugskonceptet ligger fast, men resten af det, der kommer til at ske, bliver udviklet henad vejen.

- Vi har forsøgt at skabe noget, som vi manglede, da vi selv var på barsel, siger Liset Skov og fortæller, at venindeparret har planer om, at Minikartellet skal være andet end bare en butik.

Den 23. februar slår de dørene op til en såkaldt pop up-butik med navnet Minikartellet i Danboligs gamle lokaler i Jernbanegade. Her vil de to give deres kunder muligheden for at sælge deres brugte børnetøj, legetøj og andet udstyr videre.

Middelfart: Det lå ikke i kortene, at Liset Skov og Kathja Kingo skulle åbne en butik sammen, men der er ikke langt fra tanke til handling, når de to veninder på 34 og 40 år får en idé.

Et sted at hænge ud

Lokalerne, som Minikartellet slår dørene op i, står til at skulle rives ned, og derfor har Liset Skov og Kathja Kingo lejet sig ind i foreløbigt seks måneder. På den måde kan de få testet deres mange ideer og finde ud af, om indbyggerne i det vestfynske tager godt imod deres koncept. Målet er, at Minikartellet bliver til en fast butik i Middelfart - bare et andet sted.

Venindeparret har samlet inspiration til genbrugsdelen af butikken i andre byer og på det sociale medie Instagram, og kort efter nytår besluttede de at hoppe med på den genbrugs- og bæredygtighedsbølge, som skyller ind over landet.

- Hvis ikke vi gjorde det nu, så er vi sikre på, at nogle andre snart gør det, siger Liset Skov.

Kathja Kingo fortæller, at meningen med butikken også er, at der bliver plads til at hænge ud, amme og til at skifte en ble eller to. Og så skal der også være noget for mødrene.

Håbet med Minikartellet er også at gøre Jernbanegade lidt mere sexet og hyggelig, fortæller venindeparret, som har planer om at lave et område ved siden af butikken med stole, hynder og lyskæder - og med plads til barnevogne.

Minikartellets åbningstider er endnu ikke helt på plads, men Liset Skov og Kathja Kingo forventer at have åbent mellem 9 og 17 på hverdage og fra 9 til 14 om lørdagen.