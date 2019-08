Der kan være mange grunde til at tale sammen eller til at lade være. Men den nyåbnede loppe-butik i Gelsted har givet de tre indehavere god grund til at være sammen med hinanden og til at tale med nye mennesker.

- Vi har før haft stande på loppemarkeder, så vi havde alt i forvejen, men det har ligget i kasser i flere år, fortæller Christina Frederiksen, der for nogle år tilbage har haft en loppebiks i Fjelsted, som hun lukkede ned, da der var familieforøgelse og meget andet at se til.

Gelsted: En drøm blev til virkelighed, da Anne-Dorthe Damgaard købte en ejendom i Gelsted med en tidligere butik i. Det var godt nok ikke Anne-Dorthe Damgaards egen drøm, men derimod hendes to døtres drøm, der gik i opfyldelse. Christina Frederiksen og Natasja Knudsen har i flere år handlet med loppesager, og i den forbindelse har de ønsket sig en butik. Da mor Anne-Dorthe begyndte at kigge på ejendomme i Gelsted for at komme tættere på sine døtre, der begge bor i byen, pressede de to lidt på for, at valget skulle falde på netop denne ejendom med butikslokale. Sådan blev det så, og derfor har Gelsted fået sin egen loppebutik, Byvej's Lopper, hedder den. Den bærer præg af, at de alle tre har øje for gode loppesager, og da de åbnede butikken i starten af juli, havde de alt, hvad de skulle bruge, hjemme i gemmerne.

Som uddannet tjener ved Natasja Knudsen godt, hvordan et bord skal dækkes. Derfor får varerne i butikken gode muligheder for at tage sig godt ud i butikken, når hun har haft fingrene i dem. Foto: Mia Harm Madsen

Påskud for at være sammen

Butikken på Gelsted Byvej 18 er god som påskud for mange ting. Først og fremmest at kunne være sammen. Anne-Dorthe Damgaard skal bruge en del tid på at sætte huset i stand, og her har hendes døtre tænkt sig at hjælpe hende, når der ikke lige er kunder i butikken. Derudover er butikken også god som ramme for at møde mennesker.

- Butikken er en god undskyldning for at snakke med naboer. Det er en uformel anledning til at tale sammen, siger Christina Frederiksen.

- Folk synes, det er hyggeligt med en butik, og der er kommet overraskende mange siden vi åbnede. Folk synes, det er hyggeligt, siger Natasja Knudsen.