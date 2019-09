Ny aftale mellem KL og regeringen: Millioner ekstra til Middelfarts budget

Kommunaldirektør Thorbjørn Sørensen betegner den nye aftale mellem regering og KL som "fin", efter der er udsigt til at lande et millionbeløb i kommunekassen.

Middelfart: Mellem 10 og 12 millioner kroner af den 2,2 milliarder store aftale mellem regeringen og KL lander i Middelfart.

Det vurderer Middelfarts konstituerede kommunaldirektør Thorbjørn Sørensen ud fra de beregningsmodeller, pengene, der er øremærket mere velfærd, fordeles ud fra.

- Overordnet set er det en fin aftale for kommunerne. Men det hører med til historien, at der i aftalen er en forudsætning om, at kommunerne selv finder en halv milliard ved besparelser, så netto er det 1,7 milliarder, kommuner får til ekstra velfærd næste år, forklarer Thorbjørn Sørensen.

Om borgerne i Middelfart kommer til at mærke de ekstra godt 10 millioner som mere eller bedre velfærd er dog højest tvivlsomt. For udgifterne stiger, og indtægterne ligger ikke fast.

- Vi kender endnu ikke størrelsen af vores skatteindtægter næste år, til gengæld ved vi, at der kommer flere børn og ældre. Så først når vi har det endelige tal fra KL og om et par uger ved mere om det forventede skattegrundlag næste år, kan vi kan vi fastlægge velfærdsydelserne i det budget, vi forventer at sende i høring den 24. september, forklarer Thorbjørn Sørensen.