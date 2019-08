Ejby: Rotaryklubben i Ejby har indledt det nye Rotary-år med at indsætte klubbens præsident for 2019-2020. Det var afgående klubpræsident Anders Busse Rasmussen, der overrakte præsidentkæden til Curt Graugaard Jensen.

Ejby Rotary har godt 40 aktive medlemmer og mødes en gang ugentligt. Klubbens medlemmer er fortrinsvis erhvervsledere fra lokalområdet, og klubbens sigte er at skabe erhvervssammenhæng og kendskab mellem klubmedlemmerne - og at understøtte Rotarys målsætning om "Service above self". Det gøres blandt andet via udvekslingsprogrammer og nationale og internationale interesseforløb. /exp