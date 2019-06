Ny Fakta er klar til åbning: Vinen var det sidste, som kom på hylderne

Gelsted: Medarbejdere og håndværkere satte onsdag en sidste slutspurt ind for at blive klar til torsdagens åbning af Gelsteds nye Fakta. Onsdagen var startet med at fylde butikkens store afdeling med frugt og grønt, sidst på eftermiddagen blev vinen sat på hylderne som det sidste.

Alt imens de ansatte fyldte hylder og satte prisskilte op, myldrede håndværkerne rundt med lamper og andre mindre ting.

- Vi når det, det lover jeg. Butikken vil være fuldstændig klar og fyldt med super-tilbud, når dørene åbnes torsdag klokken otte, lovede butikschef Nikolaj Jørgensen, da avisen kikkede forbi onsdag eftermiddag.

- Det eneste, der nu mangler, er de nye personalefaciliteter. Der er gulvet ikke færdigt, men det bliver ordnet i løbet af de næste uger, fortsatte Nikolaj Jørgensen, der især glæder sig over den mere plads til varerne, efter den gamle Superbrugs er blevet omdannet til en Fakta.

- Vi har færre varenumre nu, men til gengæld er det de rigtige varer til de helt rigtige priser. Det er det, kunderne har ønsket, så jeg er slet ikke i tvivl om, at det er den rigtige løsning med en Fakta, sagde Nikolaj Jørgensen.

Blandt torsdagens slagtilbud er Kærgården til otte kroner og halvanden liter Coca Cola til 10 kroner.

Kunderne behøver dog slet ikke at have pungen op af lommen for at få stillet deres sult og slukket deres tørst. Der er nemlig både gratis kage, kaffe, rundstykker, sodavand, fadøl og lækkerier på grillen hele dagen.

Den oprindelige plan for ombygningen opererede med tre ugers lukning af butikken.

Det lykkedes imidlertid at optimere arbejdet, så kunderne ikke er blevet mødt med en lukket dør én eneste dag, når viceborgmester Ulla Pedersen torsdag morgen klipper den røde snor.