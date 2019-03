Nu oppe på 14 ansatte: Grønt Brenderup-firma vokser igen

Anlægsgartner Brian Baltser i Middelfart har solgt sit firma til Holmegaard Anlægsgartner og fortsætter som ansat.

Nordvestfyn: Holmegaard Anlægsgartner i Brenderup fortsætter med at vokse. Fire år efter, at Henrik Holmegaard købte Fredericia-firmaet Grøn Haveservice, overtager han mandag den 1. april kollegaen Brian Baltser Pedersens anlægsgartnerfirma i Middelfart. Dermed er Henrik Holmegaard, der begyndte ene mand for 19 år siden, oppe på 14 ansatte. En af dem er 50-årige Brian Baltser Pedersen, der ryger med i købet som ansat. - Der er to muligheder i den her branche, afvikling eller udvikling. Vi får med Brian nye kompetencer i huset samt adgang til alle hans private kunder i Middelfart. Så investeringen skulle gerne give anledning til yderligere vækst, ud over den omsætning, der følger med nu og her, forklarer Henrik Holmegaard, der har firmaadresse på Stationsvej i Brenderup.

Glæder sig til dygtig kollega I første omgang bibeholdes Brian Baltsers navn på firmabil og andet materiel. - Brian har et godt navn i Middelfart, og da han får ansvaret for privatkunderne i Middelfart, er der ingen grund til at skrive Holmegaard på hans bil, siger Henrik Holmegaard, der fremover primært skal beskæftige sig med erhvervskunderne. Henrik Holmegaard ser frem til at få en ekstra fagmand at vende opgaverne med fremover. - Brian er jo kendt som en erfaren plantemand, hvor min største styrke nok ligger på belægning og de større erhvervsprojekter, siger Henrik Holmegaard.

Tiden var moden 1. april er det præcis 22 år siden, at Brian Baltser startede sit anlægsgartnerfirma. - Jeg har tjent penge i alle årene, men jeg valgte at drosle ned til et par mand for fire år og ellers hyre freelancere ind. Vi har stadig rigeligt at lave, men jeg kan mærke, tiden er moden til et salg - knæene er ikke, hvad de har været, og det trætter, når man både skal være i marken og køre rundt og give tilbud, siger Brian Baltser, der glæder sig over at kunne fortsætte som ansat. - For selv om jeg trænger til kortere arbejdsdage, kan jeg jo stadig godt lide mit fag og kontakten til kunderne, forklarer han.