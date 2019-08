Strib: Salget af partoutbilletter med rabat til Strib Vinter Festival er begyndt en måned tidligere end sidste år.

Alle navne er ikke på plads endnu, men blandt dem, der optræder på festivalen, er Claus Hempler, Husk, Goitse fra Irland, Allan Taylor fra UK, Le Vent du Nord fra Canada, Erik Grip samt svenske Sophie Zelmani.

Festivalens optrædende bliver løbende spredt på de sociale medier, og det er netop derfor, man har valgt at starte partoutbilletsalget lidt for en normalt.

- Vi gør det også som en konsekvens af, at festivalens stampublikum gerne vil sikre sig en partoutbillet i god tid, og vi må konstatere at festivalens publikum er bevidste om, at man får en stor musikalsk oplevelse næsten uanset hvem der er på plakaten, siger formande for Foreningen GUF, God Underholdende Folkemusik og Strib Vinter Festival Jørgen Rahbek i en pressemeddelelse.

Strib Vinter Festival 2020 finder sted fra 6. til 9. februar. I alt er 250 partoutbilletter til salg med rabat, og man kan købe dem via festivalens hjemmeside. Det normale billetsalg starter fredag 29. november. /cak