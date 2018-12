Nu kan du komme på glatis: Skøjtebane med 15.000 liter vand åbner lørdag

Middelfart: 15.000 liter vand er der de sidste uger sprøjtet ud på Middelfarts havnefront. Det er ved hjælp af det store køleanlæg og udetemperaturer ikke langt fra frysepunktet omdannet til en næsten 20 cm tyk isflage, som lørdag åbnes for byens børn og voksne.

Banen drives igen i et samarbejde mellem Café Razz, der betaler strømmen, og Middelfart Kommune, der sørger for op og nedtagning samt vedligeholdelse af isen hen over vinteren.

Det er fortsat planen at få en frivillig forening til at stå for udlejning af de skøjter, som Guldkronen har tilbudt at låne ud. Men chefen for kommunens entreprenørafdeling, skovfoged Dan Jensen, oplyser, at det lige nu er uafklaret, om det lykkes at finde en forening, som gerne vil tjene lidt til klubkassen og stå for udlejningen.