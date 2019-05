Nu kan du blive ejer af Toyotagrunden: - Vi har allerede fået henvendelser

- Det ville da være dejligt, hvis det kunne lykkes at sælge en stor del af den. Det er selvfølgelig et stort areal med et større antal matrikler på, men kunne vi sælge noget af det, vil det være rigtig fint, siger plan- og byggechefen.

Kommunen skriver i udbudsmaterialet, at der ikke er en lokalplan for arealet, og at det er egnet til både kontor, lager, værksted, service og produktion samt butikker med særligt pladskrævende varer.

- Den er attraktiv, fordi der er asfaltbelægning, og der er en fin beliggenhed både i forhold til to motorvejsafkørsler tæt på og den bynære beliggenhed. Den er både relevant for nogen, der har brug for oplag, men også for en udstillingsvirksomhed som Engelbrecht Biler (på hjørnet af Toyotagrunden, red.), konstaterer Anders Kjærved, der tilføjer, at der både er henvendelser fra lokale men også udenbys interesserede.

Middelfart Fjernvarme har tidligere meldt ud, at man er lun på dele af Toyotagrunden, idet man har planer om at opføre nyt hovedsæde i Middelfart.

Bestyrelsesformand Anders Nørregård fortæller, at man endnu ikke har truffet en beslutning.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at vi overvejer det. 11. juni har vi bestyrelsesmøde, og det er også en afvejning af, om vi kan få en bedre og billigere grund et andet sted, siger Anders Nørregård.