Holder mindst 50 år

Projektleder i Vejdirektoratet, Janie Winther Ipsen, oplyser til Fredericia Dagblad, at tidsplanen er vejrafhængig, men målet er stadig broåbning til oktober.

Janie Winther Ipsen fortæller, at asfaltarbejdet tager nogle uger. Fem mekaniske såkaldte dilatationsfuger er også erstattet med nye. Fugerne ligger på tværs i vejbanen og sørger som en slags lameller for, at broen kan holde til de bevægelser, som fremkaldes under de bærende elementers temperaturudvidelser og -sammentrækninger. Derudover forsynes vejbanen også med elastiske fuger. 19 styk. Ligeledes på tværs. Når de er klar, mangler man egentlig kun at montere rækværket ind til jernbanen igen.

Vejdirektoratet vurderer, at den omfattende renovering - herunder udskiftningen af brodækkets gamle, hårde, armerede beton - giver den 84-årige dame mindst 50 år mere at leve i. Dog kan slidlaget øverst ske at skulle udskiftes igen.