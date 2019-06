Nu er det op til publikum: Skæbneår for Middelfart Jazzfestival

Efter en hård kamp for frivillige og sponsorer er det igen lykkedes at stable et imponerende gratis-program på benene for Middelfart Jazzfestival. - Men det kan blive sidste år, hvis folk ikke bakker tilstrækkeligt op, siger Jette Vrængmose fra bestyrelsen.

Middelfart: Efter et hårdt forår, hvor bestyrelsen har kæmpet med næb og kløer for at finde tilstrækkeligt med sponsorer og frivillige hænder, er det igen lykkedes at skabe at imponerende program for Middelfart Jazzfestival 1.-3. august. Men det kan meget vel gå hen og blive den sidste udgave, i hvert fald med gratis entré til koncerterne.

- Vi har ikke fået de sponsorkroner ind, som vi plejer, og alt afhænger nu af et godt salg af mad og drikke i vores boder. Vi opfordrer derfor kraftigt folk til ikke bare at møde op i stort tal, men også til at købe rigeligt med mad og drikke i vores boder under festivalen. Det er den omsætning , økonomien nu står og falder med, og vi tåler simpelthen ikke endnu et år med underskud, slår bestyrelsesmedlem Jette Vrængmose fast.

Hun har dog en stor tro på, at lokalbefolkningen tager budskabet alvorligt og bakker massivt op om festivalen. Men skulle det gå så galt, at 2019 ligesom sidste år ender med røde tal, er der ifølge hende kun to muligheder.

- Enten at lukke festivalen eller begynde at kræve entré. Ingen af delene er rare, for selvfølgelig vil vi gerne bevare festivalen, og vi mener også, at det skal være en folkelig en af slagsen med gratis entré, hvor alle kan være med, siger Jette Vrængmose.