Lørdag kunne tegnestuen Arkitekten på Strib borgermøde oplyse om, at arbejdet med renoveringen af Strib Bibliotek endelig går i gang i næste uge. Formand for Strib Lokaludvalg håber på, at der inden længe også bliver bevilget penge til en indvendig renovering af biblioteket, så renoveringen kan ske i en omgang.

Strib: Et utæt tag, manglende isolering og en forestående renovering er årsagen til at stribonitterne siden 1. december har været nødt til at tage turen til Kulturøen i Middelfart for at låne bøger.

Endnu fem måneder må Stribs borgere undvære deres bibliotek, men nu er der godt nyt i sigte. Tegnestuen Arkitekten kunne på et borgermøde i Strib Hallerne lørdag oplyse om at renoverings-arbejdet for alvor går i gang i næste uge.

På borgermødet var 100 af byens borgere samlet for at høre om igangværende projekter i Strib, og her blev der fremvist tegninger for hvordan det nyrenoverede Strib Bibliotek kommer til at se ud med hvid facade og hvidt tag.

- Lige nu er der kun bevilget penge til renovering af facade og nyt tag, fortæller formand for Strib Lokaludvalg, Lars Kaatmann.

Han håber dog på, at der bliver bevilget penge til en indvendig renovering inden længe, så det indvendige arbejde kan ske inden biblioteket tages i brug igen.

- Den udvendige renovering står til at blive færdig 1. juli, men det kunne være fint, hvis vi kan få en bevilling til at renovere indvendigt, så man er fri for at skulle flytte ind for at flytte ud igen kort tid efter, siger han.

Strib Bibliotek er det bibliotek i Middelfart kommune, som ifølge Strib Lokaludvalg, inden den midlertidige lukning i december, havde den største stigning i bogudlån. Der er normalt tilknyttet en bibliotekar otte timer ugentlig og 60-70 faste frivillige fra foreningen "Bevar Strib Bibliotek", som sætter bøger på plads og går til hånde.