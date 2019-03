Noget for dig?: Hjertereddere er på udkig efter instruktører

Middelfart: En stigende interesse for at lære førstehjælp i forbindelse med hjertestop har bragt Hjerteforeningen i en situation, hvor man må efterlyse flere frivillige, der vil være instruktører på kurset. Knap 30.000 danskere har allerede gennemført et kursus, og der er fortsat stor efterspørgsel på at få instruktører ud og undervise.

- Jeg håber, at der i Middelfart er en eller flere engagerede personer, der har lyst til at deltage på den gratis uddannelse som instruktør, så vi inden længe kan tilbyde undervisning i genoplivning til flere, siger projektleder Rikke Primdahl fra Hjerteforeningen.

Instruktøruddannelsen løber over to dage og finder sted i Middelfart den 13.-14. april. Til meld dig på hjerteforeningen.dk/givliv/ på menupunktet "Bliv instruktør". Hjerteforeningen og Dansk Råd for Genoplivning står bag kurserne. Kurserne og instruktøruddannelsen er støttet økonomisk af Østifterne.