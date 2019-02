Nørre Aaby gør som i Brenderup: Erhvervsfolk samler kræfterne i ny forening

Nørre Aaby: Sammenhold og udvikling er nøgleordene for de fire erhvervsfolk, der tirsdag den 27. februar indkalder til stiftende generalforsamling for den nye Nørre Aaby og Omegns Erhvervsforening. Det sker efter et forberedende tilløb på et halvt år og foregår i Vestfyns Kultur og Idrætscenter med start klokken 19.00. Foreningen er en udløber af det slumrende VKI Netværk, som for to og et halvt år siden blev til på initiativ af bestyrelsen for Vestfyns Kultur og Idrætscenter.

Inspirationen kommer ikke mindst fra Brenderup, hvor det i løbet af få år er lykkedes at skabe en blomstrende erhvervsforening med over 100 medlemmer, et væld af aktiviteter og årlige donationer til det lokale foreningsliv på over 100.000 kroner.

- Tanken er overordnet at skabe en ramme, hvor lokale erhvervsdrivende kan støtte og inspirere hinanden. Desuden vil vi gerne med forskellige arrangementer som for eksempel bankospil, fællesspisninger og lignende skabe mere liv lokalt og samtidig rejse midler, som kan være med til at bevare Nørre Aaby, Båring og Asperup som et levende lokalsamfund, folk gerne vil flytte til, forklarer Thomas Rasmussen, der driver firmaet Ronæs Entreprenør og Anlægsgartner med 11 ansatte.

De tre andre initiativtagere er tømrermester Martin Rasmussen, forstander på Eisbjerghus Efterskole Mads Poulsen og Gitte Siem fra Nordfyns Bank.