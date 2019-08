Nørre Åbys Idrætsklub fejrer skarpt hjørne med landskamp og spadestik

Nørre Aaby: Lørdag den 10. august markerer Nørre Aaby Idrætsklub (NIK) 90-års fødselsdag fra klokken 13.

Dagen byder på lidt af hvert med en indledende U17-landskamp om det åbne nordiske mesterskab klokken 10.30. Klokken 13 er der så officiel fødselsdagsreception, hvor klubben håber at se medlemmer, tidligere spillere, sponsorer, frivillige, kollegaer og alle, der bare elsker fodbold.

Klokken 13.30 er der første spadestik til en ny kunstgræsbane, og her har borgmester Johannes Lundsfryd lovet sammen med sponsorerne at sige et par ord. Og endelig møder NIK Aarup på stadion. Alt foregår i og omkring klubhuset. /exp