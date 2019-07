Fredericia: 03.15 natten til onsdag var Trekantbrand på Lillebælt med redningsbåde.

Årsagen var, at brandvæsnet havde fået en melding om, at der var affyret en nødraket umiddelbart nord for Den Nye Lillebæltsbro.

- Vi har afsøgt fra Strib Fyr til Lillebæltsbroen, men ikke fundet noget, siger indsatsleder Ulrik Strehle.

Efter afsøgningen var det forsvarets fælles redningskoordinationscenter, JSCC, der koordinerer operationer i luften og til vands, som afsluttede indsatsen.