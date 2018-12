Nødråb om flere kroner: Kommunens julehjælp står til at blive skåret ind til benet

Middelfart Kommune mangler en stor pose penge for at få råd til al den julehjælp, man gerne vil dele ud om få uger.

- Men den er skåret ind til benet. Det bliver på det allerlaveste niveau, uddyber Karen Gerdes, der sender et nødråb til kommunens virksomheder og andre om at donere små og store beløb.

Karen Gerdes, teamleder i kommunen børn- og familieafdeling, forklarer, at man overvejer fremtidens for kommunens julehjælp. Arkivfoto: Mia Harm Madsen.

Der skal råbes mere op

Sidste år var kommunens julehjælp også udfordret af manglende donationer, og efter jul skal man tage stilling til, hvad der skal ske med julehjælpen i fremtiden.

- Vi er nødt til at finde ud af, om vi skal fortsætte eller droppe projektet, konstaterer Karen Gerdes, der ikke har nogen bud på, hvorfor det er svært at få virksomheder og private til at sende beløb ind.

Formand for Middelfart Erhvervsråd, Kim Svaneborg Pedersen, påpeger, at det er vigtigt, at man råber endnu højere op om kommunens hjælp, da man kan støtte adskillige steder.

- Det er ikke noget, der fylder ret meget blandt virksomheder. Når jeg snakker med andre, er det i hvert fald ikke et emne, der kommer op, siger Kim Svaneborg Pedersen, der understreger, at både erhvervsrådet, men også kommunen har et ansvar for at italesætte indsamlingen og behovet for hjælp.

Han er direktør i virksomheden Pettinaroli, der støtter Middelfart Gymnasiums velgørenhedsløb, de sender videre til julehjælp.

Man kan fortsat støtte kommunens julehjælp frem til torsdag-fredag i uge 51 ved at kontakte Karen Gerdes (karen.gerdes@middelfart.dk/8888 5326) eller Claus Hansen, afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasse (6422 2210).

Man kan også sætte beløb direkte ind på kontonummer: 0755 - 3227250061.