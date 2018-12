Nødlidende under crowdfunding: - Man kan måske godt tale om vildledende markedsføring

Det er altid en god idé at spille med åbne kort, siger Michael Eis, der har lagt hjemmeside til bryggeriets crowdfunding.

Michael Eis fra Fredericia ejer crowdfundingplatformen Booomerang.dk, som Indslev Bryggeri lagde sit projekt, "Sammen bryder vi muren", ud på den 30. marts 2017. Han tager sig betalt med et gebyr på syv procent af indskydernes støttebeløb, der i tilfældet ved Indslev Bryggeri har svinget fra 250 til 3000 kroner. Michael Eis fortæller, at hans crowdfunding-platform er at betragte som en webshop, idet indskyderne loves varer for det indskudte beløb. For 250 kroner lovede Indslev Bryggeri indskyderen en 75 cl fadlagret øl samt medlemskab af "First Taste Club". Jens Erik Dalgaard Jensen købte den store såkaldte Direktørpakke til 3000 kroner og blev stillet fem styk 75 cl fadlagret øl, medlemskab af 'First Taste Club', en privat rundvisning med op til 15 personer på bryggeriet samt opsætning af messingplade på bryggeriet. 307 mennesker havde indskudt 320.000 kroner, da bryggeriet den 28. februar 2018 valgte at få deres 302.443,33 kroner udbetalt.

Daværende direktør for det konkursramte Indslev Bryggeri Anders Busse Rasmussen, t.v., afviser, at der i virkeligheden var en skjult dagsorden om at skaffe penge til den daglige drift, da bryggeriet i 2017 lancerede crowdfundingprojektet "Sammen bryder vi muren". Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Stod på beskyttet konto Michael Eis understreger, at han ikke har haft rådighed over beløbet, pengene har stået på en beskyttet konto uafhængig af Booomerang.dk's drift. Han foretager heller ingen vurdering af projekternes bæredygtighed, når de lægges op på hans platform. - Jeg synes selvfølgelig, man skal spille med åbne kort, og det er min erfaring, at man får lige så stor økonomisk opbakning, hvis man fortæller, man er i økonomiske problemer. Så hvis Indslev Bryggeri har været nødlidende under crowdfundingen, skulle de bare have fortalt det, det ville ikke have mindsket deres støtte, siger Michael Eis. Han understreger samtidig, at der ikke fra hans side er noget krav om, at virksomhederne skal oplyse om deres aktuelle økonomiske situation, når de crowdfunder på hans side. - Men man kan måske godt tale om vildledende markedsføring, hvis man får alt til at fremstå lyserødt, mens den daglige drift kører på pumperne samtidig med, at man samler penge ind til et nyt projekt og ved, at man aldrig vil være i stand til at levere de varer, indskyderne stilles i udsigt for deres indbetaling, siger Michael Eis.

Jurist: Svært at bevise Jurist ved Forbrugerombudsmanden, Eva Sjøgren, fortæller, at vildledende markedsføring kan være strafbart. - Hvis en virksomhedsleder går ud med et specifikt crowdfundingprojekt og fortæller, at pengene skal bruges til et helt bestemt formål, men samtidig godt ved, at pengene vil ende i den daglige drift, så kan det være vildledende markedsføring, siger Eva Sjøgren. - Men hvis der ikke er regler for, at de indsamlede penge efterfølgende skal holdes på en særskilt konto, er problemet i en sådan situation bevisførelsen. For hvordan beviser man, at motivet til crowdfundingen var at rejse penge til en trængt drift og ikke det nye projekt, som man markedsfører på crowdfunding-platformen, lyder det fra Eva Sjøgren.