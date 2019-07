I september blev Nikki Alvard Ohlsson flyttet fra Sikringsafdelingen i Slagelse til det lukkede afsnit P6 i Retspsykiatrien i Middelfart. Men blot seks måneder med eksemplarisk opførelse har gjort, at han nu er indlagt på den mere åbne del af afsnittet med flere privilegier. Fyens Stiftstidende er flyttet ind et døgn. Læs første afsnit ud af fem her.