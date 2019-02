Ni sogne samler ind

Middelfart: I år er Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling søndag 10. marts dedikeret til de klimaforandringer, som rammer over hele verden, men som rammer særligt stærkt i verdens fattigste lande. Klimaforandringer er én af hovedårsagerne til, at 821 millioner mennesker - svarende til hver niende verdensborger - sulter. Og at tallet er på vej op, skriver Folkekirkens Nødhjælp.

Som indsamler er du med til at samle ind til broer, diger og flugtveje, der kan udgøre et værn mod katastrofer. Sognene, Gelsted, Nørre Åby, De fire kirker (Føns, Ørslev, Udby & Husby), Tanderup, Strib og Middelfart, er klar til at gøre verden klimaklar ved indsamlingen den 10. marts. /EXP