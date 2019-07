Netværk, sprog og kultur: Ferielejr med bonusdagsorden

10 flygtningefamilier er på en uges sommerlejr ved Vejlby Fed. Og udover at få en god ferieoplevelse, så er der masser af brugbar bonus at hente for deltagerne, der danner netværk, lærer sprog og dansk kultur. Derfor er kommunens job- og vækstcenter med til at betale for lejren.

- Vi skal have de medlemmer af familierne, der ikke har et arbejde, tættere på arbejdsmarkedet. Og sådan en uge her rykker meget. Det gælder netværk, sprog, kulturforståelse. Vi kan simpelthen mærke, at det flytter dem, siger han.

Med op til 20 frivillige hjælpere dagligt skorter det da heller ikke på muligheder for en aktiv ferie med hygge og masser af voksenkontakt. Og de frivillige hjælpere ser ud til at nyde samværet mindst lige så meget som deltagerne på lejren.

Målet er at give familierne en ferieoplevelse, så ikke mindst børnene får et afbræk fra hverdagen - og ferieminder at bygge videre på.

Tredje år med lejr

Og der er en vis erfaring at bygge på, for det er tredje gang, der holdes familielejr for flygtningefamilierne ved Vejlby Fed.

- Denne gang har det faktisk været et arbejde at finde de familier, som har brug for at få tilbuddet. Og det er virkelig positivt, for det betyder jo, at der er mange flytgninge, som har arbejde allerede, siger Mogens K. Hansen.

Mens det er tredje gang, der holdes lejr, er det første gang, at arrangementet sker i et samarbejde mellem Dansk Flygtningehjælp og Dansk Røde Kors. Noget, der er blevet bemærket i de to organisationer.

- Der er person-overlap i de to organisationer, og nogle gange tilbyder vi nærmest de samme aktiviteter, så det giver god mening at slå os sammen til sådan et projekt som det her, fortæller Mogens K. Hansen.