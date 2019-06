Navne fra redaktionens tur til Nørre Aaby: Lokaludvalgsformand med historie-scoop, storsmilende flaglaugsformand og en borgmester på rundtur

Onsdag slog Fyens Stiftstidendes og Melfar Postens redaktion sig ned i et telt til årets Grundlovsfestival i Nørre Aaby.

Valghandlingen var i fuld gang i den varme hal indenfor. Her sad Middelfart Kommunes økonomichef Eva Iversen som ansvarlig, så der var godt styr på sagerne. Også da kommunens valgformand, borgmester Johannes Lundsfryd (S) kiggede forbi over middag. Sammen med kommunaldirektør Steen Vinderslev var han på rundtur til samtlige valgsteder.

- Vi kommer hele vejen rundt, og det er en god dag, sagde Lundsfryd, der på vej ud af hallen mødte et medlem fra Nørre Aaby Cykelklub, der straks takkede for al den asfalt, som er kommet på vejene på det seneste.

Lokaludvalgsformand John Jørgensen var på vej med et scoop af en historie, da han havde spottet, at der kun var røde blyanter i stemmeboksene.

Men Johannes Lundsfryd kunne fortælle ham, at det ikke var et politisk plot.

- Faktisk er det bestemt af Indenrigsministeriet, og det er fordi, det er meget lettere at se den røde farve. Når man har talt de første tusind stemmer, så er en sort farve meget svær at se, fortalte Lundsfryd.

Kaj Johansen, NIK-mand og socialdemokratisk byrådsmedlem gennem årtier, var i hopla. Supermasters-holdet skulle nemlig spille opvisningskamp på stadion onsdag aften. Og da bandet Barselona skulle på scenen endnu senere, var det hurtigt blevet vendt til, at de gamle fodboldben skulle spille opvarmningskamp til "Barcelona". Johansen er dog ikke selv på banen for øjeblikket. Han ødelagde tidligere på året sine ledbånd og genoptræner fortsat.

Også Borgerforeningen Flaglaugs formand Ole Kjær Jørgensen indfandt sig under den strålende sol på sportspladsen bag hallerne. Han var i særligt godt humør og havde brugt morgenen på at sørge for flag i Nørre Aabys midte i grundlovsdagens anledning.

- Jeg bliver jo lidt lykkelig, når det blæser, og flagene svejer i vinden, sagde han med et stort smil.

Grundlovsfestivalen på sportspladsen blev indledt af komiker Christian Fuhlendorff, der underholdte med en noget uhøjtidlig grundlovstale. Her blev hans kone sammenlignet med en dikator, og elever fra Viby Efterskole og mindre publikummer blev indraget i hans talrige jokes om hæmorider, lokumsaftaler og politikere.