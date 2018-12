Navne fra Store Netværksdag: Store smil over fremgang og masser af nye ansigter

Middelfart: Næsten 100 erhvervsfolk fra Middelfart var tirsdag samlet.

Selv om netværksdagen er én stor fætter- og kusinefest, var der tirsdag plads til nye familiemedlemmer til den årlige komsammen, Store Netværksdag.

Blandt andre Vibeke Marxen, filialdirektør i Sparekassen Fyn, der har siddet på direktørposten i halvandet år.

Den 54-årige direktør tog en fridag fra filialen med fem ansatte for at tage på sin første netværksdag. Hun fik det store smil på læben, da hun svarede på spørgsmålet, om det går fremad i den lokale finansverden.

- Jeg må hellere lade være med at sætte tal på, men vi er inde i en rigtig, rigtig god udvikling, lyder det fra Vibeke Marxen, der henviste til kundefremgang.

Erhvervsmægler Carsten Augustinus havde samme slags smil på - og var lige så fåmælt omkring regnskabet. Han skal for første gang offentliggøre røde eller sorte tal til februar, efter han for snart et år siden - som 65-årig - kastede sig ud i et selvstændigt liv med at sælge og udleje erhvervsejendomme.

Det er første gang i sit liv, at han er direktør i egen stol.

- Det var lidt tungt i opstarten. Nu går det rigtig fint, siger erhvervsmægleren, der forventer at kunne præsentere sorte tal, uden han på forhånd ønsker at gå i deltaljer.

Han kunne indstille sit arbejdsliv hvis han ville. I stedet vil han med på væksten i Middelfart og resten af Trekantområdet.

- Der er rigtig godt gang i hjulene, konstaterer han.

Erhvervschef Niels Chr. Hammelev, Middelfart Kommune, var mere gavmild med tallene.

- Der er mange ting på spisesedlen hos os. Vi er vokset med 10 procent i år og sidste år, og vi har arbejdet meget med drift og HR hos vores medlemmer. Men den store udfordring er rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Og det bliver en opgave, vi som by kommer til at stå sammen om, fortæller han.

Kim Pedersen, direktør i Pettinarolli og formand for Middelfart Erhvervsråd, havde også 2019-brillerne på i forhold til at få ro på efter et rigtig rekrutteringsår i år:

- Der er sket så meget nyt i år, og vi har ansat så mange nye, at vi nu har brug for at blive gode til de ting, vi har sat i værk. Generelt er det sådan hos os, at vi bruger foråret til forandringsledelse og efteråret til at få forandringerne til at falde på plads. Så skulle jeg få en god idé her og nu, så må jeg vente til foråret med at udføre den, understreger han.

Lasse Planitzer fra Sitetech Webudvikling i Nørre Aaby brugte først og fremmest netværksdagen på det, den var beregnet til. Virksomheden stillede med stærkeste opstilling til at smalltalke med kollegerne.

- For mig er det sjoveste at se de mennesker, jeg talte med sidste år og høre, hvor deres virksomhed er nået til nu. Det har igen været en succesfuld dag for os. Vi har været tre af sted for at få talt med så mange som muligt, siger han.

Produktionschef Børge Bukhave fra industrilakereren GJ Coating i Brenderup var også bare med på en lytter.

- Det er godt at få nogle input, når vi går i vores egen lille trummerum, understreger han.

Erhvervsfolkene fik også masser af input - blandt andet fra Thomas Grønnemark, der er indkasttræner for fodboldklubben Liverpool:

- Jeg vil gerne slå et slag for mere samarbejde på arbejdsmarkedet. Man skal være bedre til at bede om hjælp i stedet for at presse sig selv helt derud, hvor man går ned med stress. Man skal turde holde pauser, og man skal slappe af mellem opgaverne, siger han.