Naturskolen får fuldt hus til familielejr

Vends Herreds Naturskole ser ud til at få succes med det nye tiltag "Familielejr". 27 børn og voksne har foreløbig meldt deres ankomt i uge 29. Til gengæld venter skolen fortsat på vedtagelsen af den lokalplan, der skal sikre stedet mulighed for at udvide med boliger til ejerne.

Lokalplan stadig ikke godkendt

Mens der altså er godt gang i driften på naturskolen, der også kører kurser for flere kommuner - blandt andre Aarhus, Sønderborg og Svendborg - så står skolens egen udvidelse stille.

Middelfart Byråd vedtog ellers lokalplanen for området tidligere på foråret, men der er opstået en teknikalitet, som gør, at planen stadig ikke er godkendt.

Dermed kan byggeriet af de to bygninger, der skal huse ejerne og deres familier, ikke komme igang. Det samme gælder anlæggelsen af skolehaver og terapihaver.

- Vi er sat lidt tilbage på den front. Lige nu håber vi, at der kan komme en godkendelse i september. Det vil i bedste fald betyde, at det bliver forår, inden vi kan flytte ind, for vi kommer til at lave en del af arbejdet med byggeriet selv, siger Steen Egholm Jørgensen.

Stuehuset på naturskolen bruges til bespisning og overnatning til stedets gæster.