Middelfart: Naturpark Lillebælt har et års fødselsdag. Bag naturparken står Kolding, Middelfart og Fredericia kommuner. De tre kommuner ønsker at formidle områdets natur og samtidig bidrage til, at flere får glæde af naturen.

Den nye naturpark i Lillebælt kan se tilbage på et begivenhedsrigt år. Der har været en snorkeltur ved Trelde Næs. Det er blevet til 45 guidede ture med i alt 1500 deltagere. De har oplevet naturparkens kyststrækninger og hørt fortællinger om geologi, historiske spordyr og planter på det lave vand.

Naturparken inviterede også til større arrangementer som "Lillebælts hemmeligheder" på Føns Strand, drageevent på Skamlingsbanken og foredrag om stenrev i Panorama Fredericia.

- Det er helt fantastisk at se, at vores arbejde med naturparken allerede har resulteret i fondsstøtte til spændende projekter både til naturparkens egne projekter og til flere frivilliggruppers projekter, udtaler Eea Haldan Vestergaard, der er formand for Naturpark Lillebælt.