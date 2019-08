Naturmandens bedste råd: Seks ting du selv kan gøre, hvis du vil hjælpe insekterne

Brændenælder

Brændenælder producerer ikke den livsvigtige nektar til insekterne, til gengæld er planten et godt levested for de små dyr, og den kan hjælpe dem til at overvintre. Både æg og larver kan sætte sig på eller inde i stænglerne, og på den måde har de mulighed for at overleve en kold vinter. Man kan altså godt slippe afsted med at klippe brændenælderne ned i forsommeren, hvis man undlader at gøre det resten af året.