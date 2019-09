Middelfart: Til september tager countrystjernen fra Nashville, Ashley McBryde, på Europa-tour med sit band, men når ikke til Danmark.

Til gengæld kan man opleve stortalentet Cheley Tackett, som varmer op for Ashley McBryde og en af hendes trofaste sangskrivere, Blue Fole, sammen med Stefan Mørk, ved en koncert på Kulturøen.

De giver en såkaldt "Writers Rounds" koncert, som er den "nashvilleske" måde at holde koncert på, hvor tre-fire sangskrivere sidder på række og skiftes til at spille deres originale sange for et lyttende publikum.

Koncerten finder sted på Kulturøen i Middelfartsalen fredag 27. september klokken 20. Billetter kan købes på Billetlugen.dk

Inden koncerten holdes en "masterclass" for et udvalg af musikinteresserede elever i Middelfart Ungdomsskole. Masterclassen finder sted på spillestedet Walker i Middelfart.

Her vil de tre sangskrivere analysere nogle af deres egne sange for eleverne samt tale om, hvordan man griber dét an at skrive en sang og ramme et marked.