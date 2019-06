Naboer føler sig fanget i umulig kamp mod støjende gæster på Hotel Sixtus: - Kommunen svigter os

28 gange har naboer til Sixtus sendt klager til Middelfart Kommune og fem gange har støjen fra musik og højrøstede gæster været så enerverende, at det er endt med politianmeldelse. - Vi generes ikke kun af festerne i sommerhalvåret, særlig slemt er det faktisk under julefrokosterne på hotellet , siger næstformand for beboer- og venneforeningen Teglgårds Venner, Helge Gøttsche der ses på broen sammen med sin hustru Grethe Gøttsche. Foto: Peter Leth-Larsen