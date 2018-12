Musikskoleelever spillede julen ind

Middelfart: Både onsdag 12.- og søndag 16. december havde Middelfart Musikskole sine to årlige julekoncerter.

Traditionen tro var koncerten i Middelfart Kirke en traditionel kirkekoncert med indhold overvejende fra det klassiske julerepertoire. Ved koncerten medvirkede to guitarensembler, en seks-hændig klavergruppe såvel som både et stryger- og et blæserensemble. Både præludium og fællessalmer blev henholdsvis fremført og akkompagneret af eleverne.

Koncerten i Husby Kirke var med et andet repertoire og med mange medvirkende elever- og sammenspilshold fra Ejby, Båring, Gelsted, Fjelsted, Harndrup og Brenderup. Her fik også nogle af de mindste strygerelever mulighed for at optræde, ligesom der medvirkede et rytmisk band, cello sammenspilshold, en stryge- og en blæserkvartet og sangelever.

Musikskolen er tilbage med "Støtteforeningens Nytårskoncert" for skolens sammenspilshold på Middelfart Gymnasium lørdag 26. januar 2019 klokken 14-16. Der er gratis entré.