Helt traditionelt er godt vejr ensbetydende med ekstra mange deltagere, så der bliver holdt godt øje med vejrudsigten for tiden; i øjeblikket ser den perfekt ud med godt 20 grader og letskyet himmel. Der er fem ruter at vælge mellem: 10-25-50-75 og 125 km De korteste ruter er familieruter, der traditionelt trækker mange børnefamilier. På 25, 50, 75 og 125 km ruterne er der depoter ved superbrugsen i Ejby og Strib, og på 10 km er der et depot ved Skrillinge.

Den gamle brandbil er master

Alle ruter startes op med Den Gamle Brandbil som master på den første start og på de efterfølgende starter er det med en civil bil som master.

På de to lange ruter vil der være racemarchalls med rundt på ruten for at højne sikkerheden, men arrangørerne minder om, at færdselsloven skal overholdes - der er ikke specielle undtagelser til dette løb.

Tour de Vestfyn bakkes op af lokale sponsorer: Melfar Posten, Middelfart Sparekasse og Kvickly.