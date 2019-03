Mød lokal forfatter på Stationens Kaffebar

Middelfart: Tina Krupsdahl, opvokset i Strib, men har boet det meste af sit voksenliv i Middelfart, har bøger og skriverier som sin store hobby. Hun bruger meget af sin fritid på at skrive, og siden den første historie blev nedfældet i 2011, har hun udgivet fire teenagebøger.

Drømmen er at udgive endnu flere, og det sparer hun op til ved blandt andet salg af bøgerne. Når Tina Krupsdahl ikke skriver, arbejder hun to dage om ugen på Perronen, som er et sted for unge og voksne med særlige behov.

Mød Tina Krupsdahl på Stationens Kaffebar, hvor hun gerne signerer bøger. Det sker onsdag 3. april kl. 14-16.

