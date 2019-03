Mød forfatteren: Helle Helle vil især fortælle om sin seneste roman, når hun er i Middelfart torsdag 14. marts

Middelfart: Helle Helle har senest udgivet roman om et mor-datter-forhold.

Nu har du mulighed for at høre forfatteren fortælle om arbejdet med at skrive romanen, når hun er på KulturØen torsdag 14. marts kl. 19.

I efteråret have Helle Helle 25-års jubilæum. Hun debuterede med bogen "Eksempel på liv". Siden har hun udgivet adskillige romaner og novelle-samlinger, og et par børnebøger er det også blevet til.

Helle Helle er opvokset på Lolland, og mange af hendes bøger foregår på de kanter. Det gælder også den seneste roman "de", som er indstillet til DR Romanprisen, udspiller sig i en provinsby i 1980´erne.

Her bor en 16-årig pige sammen med sin mor. Pigen begynder i gymnasiet og tager hver dag bussen dertil. Moren arbejder i en butik i byen, og alt kører i sin egen rolige gænge, indtil moren bliver syg.

Som det er klassisk for Helle Helle, udspiller en stor del af fortællingen sig mellem linjerne, og det er ikke mindst for sin velkendte minimalistiske stil, Helle Helle er kendt. /SH