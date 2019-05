Mød DR's direktører og værter i Middefart Sparekasse

Middelfart: DR besøger Middelfart 24. juni med initiativet DR Direkte.

Her kommer DR's direktører rundt i hele landet sammen med en række af stationens værter for at møde danskerne og få deres meninger med på vejen samt for at give et indblik i, hvad DR er for en størrelse også bag alle udsendelserne.

Ved arrangementet i Middelfart kan man møde generaldirektør Maria Rørbye Rønn, DR's nyhedsdirektør Sandy French, P4-værterne Ruth Kabel og Erik Nielsen og vært på TV Avisen Klaus Bundgaard Povlsen.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til direktørerne, og værterne giver et indblik i, hvordan det er at sidde på den side af bordet.

Det er fra klokken 16.15 til 17.45 ved Middelfart Sparekasse, og man kan læse mere på DR's hjemmeside - også om tilmelding.

/cak